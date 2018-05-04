Ханнанов Рифат Асфанович

Общая информация

Родился 19 марта 1977 года.

Образование:



1998 год — Казанский государственный технологический университет( специальность «инженер по автоматизации технологических процессов и производств» )

2001 год — Казанский государственный технологический университет (специальность «экономика и управление на предприятии» )

2010 год — Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по программе МВА «инновационный и проектный менеджмент»

Трудовая деятельность:



1998 — 1999 гг. – служба в вооруженных силах Российской Федерации.

1999 — 2002 гг. – оператор ЭВМ, инженер в Управлении «Татнефтегаз» ОАО «Татнефть».

2002 — 2007 гг. – ведущий инженер информационно – вычислительного центра в Управлении «Татнефтегазпереработка» ОАО «Татнефть».

2007 — 2008 гг. – менеджер по продажам Казанского филиала ООО «Сибирская Интернет Компания».

2008 — 2014 гг. – заместитель, первый заместитель начальника Управления информационных технологий и связи исполнительного комитета г.Казани – начальник отдела информатизации.

С июля 2014 г. – начальник Управления информационных технологий и связи исполнительного комитета г.Казани.

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