Тимурханов Фердинанд Мазитович
Общая информация
Родился 18 апреля 1956 года в д. Кунгер Арского района ТАССР.
Образование:
1979 год — Казанский авиационный институт
1989 год — Военная академия им. Ф.Э.Дзержинского
Трудовая деятельность:
В 1980 — 1981 гг. — инженер Казанского аэропорта.
В 1981 — 1985 гг. — начальник расчета войсковой части 40222, 05203, г. Йошкар-Ола, ПриВО.
В 1989 — 1992 гг. — командир группы войсковой части 11981 н.п.Татищево-5 Саратовской области.
В 1992 — 1996 гг. — заместитель командира войсковой части 11981 н.п.Татищево-5 Саратовской области.
В 1996 — 1997 гг. — начальник штаба по делам ГО и ЧС — заместитель начальника ГО г. Бугульмы РТ.
В 1997 — 2004 гг. — начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Бугульмы Министерства по делам ГО и ЧС РТ.
В 2004 — 2006 гг. — начальник управления по г. Казани Главного управления МЧС России по РТ.
С 2006 г. — начальник Управления гражданской защиты исполнительного комитета г. Казани.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г. Казань, ул. К.Маркса, 71а
- Телефон: (843) 264-28-20
- Email: ferdinand.timurhanov@tatar.ru
- Сайт: http://www.kzn.ru/old/page133.htm
Дата последнего обновления: 09.05.2018