Галеев Наиль Ринатович
Общая информация
Родился 21 января 1987 года в г.Казани.
Образование:
2008 год — Казанский государственный финансово-экономический институт (специальность «экономика»)
2009 год — Казанский государственный финансово-экономический институт ( специальность«финансы и кредит»)
2012 год — Казанский (Приволжский) федеральный университет (специальность «юрист»)
Трудовая деятельность:
2005 г. — инженер договорного отдела АО «Казанская городская телефонная сеть», г.Казань
2005-2006 гг. — специалист отдела сводного планирования и финансирования расходов отрасли Министерства социальной защиты РТ, г.Казань
2007-2008 гг. — инженер электросвязи, специалист офиса продаж и обслуживания ОАО «Таттелеком», г.Казань
2009-2010 гг. — специалист I разряда оперативного контроля Департамента казначейства Министерства финансов Республики Татарстан, г.Казань
2010-2012 гг. — начальник отдела экономики, заместитель руководителя Исполнительного комитета Бугульминского муниципального района РТ, г.Бугульма
2012-2013 гг. — помощник прокурора Вахитовского района г.Казани
2013-2014 гг. — прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Прокуратуры Республики Татарстан
2014 г. — помощник Главы муниципального образования г.Казани по вопросам противодействия коррупции
С января 2015 г. — советник Главы муниципального образования г.Казани по вопросам противодействия коррупции
C апреля 2016 г. — начальник управления градостроительных разрешений.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Груздева, д.4
- Телефон: (843) 236-10-01
- Email: ugr@kzn.ru
- Сайт: http://www.kzn.ru/old/page56.htm
Дата последнего обновления: 09.05.2018