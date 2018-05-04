Дябилкина Ирина Витальевна
Общая информация
Родилась 2 февраля 1959 года г. Потсдам, ГДР.
Образование:
1981 год — Казанский государственный университет, физический факультет
2000 год — Казанская архитектурно-строительная академия (специальность «экономика и управление»)
Трудовая деятельность:
1976 — 1981 гг. — инженер-инструктор в Казанском научно-учебном центре «Алгоритм».
1995 — 2006 гг. — начальник отдела управления городского дизайна Главного управления архитектуры и градостроительства г. Казань.
2006 — 2007 гг. — начальник отдела рекламы и информации аппарата исполкома г. Казани.
2007 — 2017 гг. — начальник Управления наружной рекламы и информации исполнительного комитета г. Казани.
С июня 2017 г. — начальник управления архитектуры и градостроительства исполнительного комитета г. Казани.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Груздева, 5, а/я 17
- Телефон: (843) 221-29-01
- Email: uag.kazan@tatar.ru
- Сайт: http://www.uag.kzn.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018