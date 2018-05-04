Дябилкина Ирина Витальевна

Общая информация

Родилась 2 февраля 1959 года г. Потсдам, ГДР.

Образование:

1981 год — Казанский государственный университет, физический факультет

2000 год — Казанская архитектурно-строительная академия (специальность «экономика и управление»)

Трудовая деятельность:



1976 — 1981 гг. — инженер-инструктор в Казанском научно-учебном центре «Алгоритм».

1995 — 2006 гг. — начальник отдела управления городского дизайна Главного управления архитектуры и градостроительства г. Казань.

2006 — 2007 гг. — начальник отдела рекламы и информации аппарата исполкома г. Казани.

2007 — 2017 гг. — начальник Управления наружной рекламы и информации исполнительного комитета г. Казани.

С июня 2017 г. — начальник управления архитектуры и градостроительства исполнительного комитета г. Казани.

Дата последнего обновления: