Список персон

Дябилкина Ирина Витальевна

Гос. ведомства, Муниципальная власть

Общая информация

Родилась 2 февраля 1959 года г. Потсдам, ГДР.

Образование:

1981 год — Казанский государственный университет, физический факультет

2000 год — Казанская архитектурно-строительная академия (специальность «экономика и управление»)

Трудовая деятельность:

1976 — 1981 гг. — инженер-инструктор в Казанском научно-учебном центре «Алгоритм».
1995 — 2006 гг. — начальник отдела управления городского дизайна Главного управления архитектуры и градостроительства г. Казань.
2006 — 2007 гг. — начальник отдела рекламы и информации аппарата исполкома г. Казани.
2007 — 2017 гг. — начальник Управления наружной рекламы и информации исполнительного комитета г. Казани.

С июня 2017 г. — начальник управления архитектуры и градостроительства исполнительного комитета г. Казани.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. Груздева, 5, а/я 17
  • Телефон: (843) 221-29-01
  • Email: uag.kazan@tatar.ru
  • Сайт: http://www.uag.kzn.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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