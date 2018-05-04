Хайрутдинов Фарит Юсупович
Общая информация
Родился 17 июня 1958 года в д. Каркали Лениногорского района ТАССР.
Образование:
1983 год — Казанский сельскохозяйственный институт им. Горького
Трудовая деятельность:
1975 — 1976 гг. — электрослесарь на Химическом комбинате им. Вахитова.
1976 — 1978 гг. — служба в рядах Советской Армии.
1983 — 1993 гг. — инженер-технолог, начальник технического отдела, ведомственный приемщик продукции отдела стандартов, главный инженер Казанского авторемонтного завода.
1993 — 1998 гг. — управляющий АО «Высокогорская сельхозтехника».
1998 — 2001 гг. — первый заместитель главы Администрации Высокогорского района.
2001 — 2004 гг. — первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
С декабря 2004 г. — руководитель Управления федеральной службы Росприроднадзора по Республике Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, г. Казань, ул. Вишневского, 26
- Телефон: (843) 200-03-31
- Email: Delo.Prirodnadzor@tatar.ru
- Сайт: http://rosprirod.tatar.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018