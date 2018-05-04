Николаев Юрий Михайлович

Общая информация

Родился 19 августа 1969 года в г. Чистополь Республики Татарстан

Образование:



1993 год — Казанский авиационный институт им. А.Н.Туполева (специальност – конструирование и производство радиоаппаратуры, специальность – инженер-конструктор)

1997 год — Елабужсая специальная средняя школа милиции МВД России (специальность – правоохранительная деятельность)

2007 год — Академия Управления МВД России (специальность – юриспруденция)

Трудовая деятельность:

1984-1986 гг. — слесарь Чистопольского часового завода;

1986-1988 гг.- студент Казанского авиационного института им. А.Н. Туполева;

1988-1989 гг.- служба в Вооруженных Силах;

1989 — 1993 гг.- студент факультета «Восток» Казанского авиационного института им. А.Н. Туполева;

1989-1993 гг. — техник технолог Чистопольского часового завода;

1993-1996 гг. — работа на предприятиях г. Чистополя;

1996-2001 гг. — служба в подразделениях Чистопольского ГРОВД Республики Татарстан;

2001-2007 гг.– заместитель начальника Чистопольского ОВД МВД по Республике Татарстан – начальник штаба;

2007-2011 гг. — заместитель начальника УВД по г.Казани МВД по Республике Татарстан – начальник штаба;

2011-2015 гг. — заместитель начальника Управления МВД России по г.Казани,;

2015-2015 гг. — начальник отдела геоинформационных систем и моделирования чрезвычайных обстоятельств МЧС Республики Татарстан;

2015-2016гг. — начальник отдела оказания государственных услуг в электронном виде федеральной миграционной службы;

С 2016 года- Председатель ликвидационной комиссии УФМС России по РТ;

С 2017 года – директор Государственного бюджетного учреждения «Департамент по управлению жилищным фондом»

Дата последнего обновления: