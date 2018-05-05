Данилов Эдуард Юрьевич
Общая информация
Родился 26 августа 1972 года в г. Казани.
Образование:
2000 год — Казанская государственная архитектурно-строительную академия ( специальность «автомобильные дороги и аэродромы» )
Трудовая деятельность:
2000 — 2003 гг. — мастер, инженер ПТО, прораб ПРСО «Татавтодор» Пригородное дорожное управление.
2003 — 2008 гг. — начальник строительного участка, начальник технического отдела, начальник производственной базы ОАО «Дорожный сервис Республики Татарстан».
2008 г. — директор Пригородного филиала ОАО «ПРСО „Татавтодор“.
2009 — 2010 гг. — директор Пригородного филиала ОАО „Татавтодор“.
2010 — 2011 гг. — заместитель начальника отдела, заместитель начальника управления по ремонту и содержанию автодорог и мостовых сооружений ГУ „Главтатдортранс“.
2011 — 2013 гг. — заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.
С февраля 2013 г. — директор ГКУ „Главтатдортранс“.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, г. Казань, ул. Достоевского, 18/75
- Телефон: (843) 221-84-00
- Email: GTDT@tatar.ru
- Сайт: http://dorogi.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018