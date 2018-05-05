Список персон

Данилов Эдуард Юрьевич

Логистика и транспорт

Общая информация

Родился 26 августа 1972 года в г. Казани.

Образование:

2000 год — Казанская государственная архитектурно-строительную академия ( специальность «автомобильные дороги и аэродромы» )

Трудовая деятельность:

2000 — 2003 гг. — мастер, инженер ПТО, прораб ПРСО «Татавтодор» Пригородное дорожное управление.
2003 — 2008 гг. — начальник строительного участка, начальник технического отдела, начальник производственной базы ОАО «Дорожный сервис Республики Татарстан».
2008 г. — директор Пригородного филиала ОАО «ПРСО „Татавтодор“.
2009 — 2010 гг. — директор Пригородного филиала ОАО „Татавтодор“.
2010 — 2011 гг. — заместитель начальника отдела, заместитель начальника управления по ремонту и содержанию автодорог и мостовых сооружений ГУ „Главтатдортранс“.
2011 — 2013 гг. — заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.
С февраля 2013 г. — директор ГКУ „Главтатдортранс“.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, г. Казань, ул. Достоевского, 18/75
  • Телефон: (843) 221-84-00
  • Email: GTDT@tatar.ru
  • Сайт: http://dorogi.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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