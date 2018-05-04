Айзатуллин Марат Мансурович
Общая информация
Родился 15 декабря 1977 года в г. Буинске, Татарской АССР.
Образование:
2001 год — Казанский государственный энергетический университет (специальность «электроснабжение (промышленных предприятий, городов)»)
2011 год — Казанский (Приволжский) федеральный университет (специальность «юриспруденция» )
Трудовая деятельность:
2000 — 2003 гг. — водитель, главный механик РПО Татводоканал, г. Казань.
2003 — 2008 гг. — индивидуальный предприниматель Айзатуллин М.М.
2008 — 2009 гг. — главный специалист-энергетик, заместитель начальника управления по ремонту и содержанию дорог, заместитель начальника управления по ремонту и содержанию дорог и мостовых сооружений Государственного учреждения «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ», в г. Казань.
2010 — 2012 гг. — управляющий делами Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, г. Казань.
2012 — 2013 гг. — заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.
С 30 сентября 2013 г. — директор Государственного казенного учреждения «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан».
С 2014 г. — генеральный директор некоммерческой организации «Фонд жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, г. Казань, ул. Лесгафта, 29
- Телефон: (843) 264-80-00
- Email: gisu.rt@tatar.ru
- Сайт: http://gisu.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018