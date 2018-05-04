Зарипов Ришат Ульфатович

Общая информация

Родился 11 мая 1982 года в с.Буздяк Буздякского района Башкирской АССР.

Образование:

2005 год — ФГБОУ ВПО «Башкирский аграрный университет» (специальность «ветеринария» )

Трудовая деятельность:



2005 — 2015 гг. — ветеринарный врач (СПК «Ленин юлы» Бавлинский район), ветврач-токсиколог (Бавлинское госветобъединение), консультант производственного маркетингового отдела, консультант финансового экономического отдела Управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ в Бавлинском муниципальном районе РТ, начальник финансово-экономического отдела Управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ в Бавлинском районе, — начальник ГБУ «Ютазинское районное государственное ветеринарное объединение».



2015 — 2017 гг. — начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ в Ютазинском районе РТ.

С 2017 г. — начальник ГКУ «ГГСХУ племенным делом в животноводстве МСХ и П РТ».

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