Зарипов Ришат Ульфатович
Общая информация
Родился 11 мая 1982 года в с.Буздяк Буздякского района Башкирской АССР.
Образование:
2005 год — ФГБОУ ВПО «Башкирский аграрный университет» (специальность «ветеринария» )
Трудовая деятельность:
2005 — 2015 гг. — ветеринарный врач (СПК «Ленин юлы» Бавлинский район), ветврач-токсиколог (Бавлинское госветобъединение), консультант производственного маркетингового отдела, консультант финансового экономического отдела Управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ в Бавлинском муниципальном районе РТ, начальник финансово-экономического отдела Управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ в Бавлинском районе, — начальник ГБУ «Ютазинское районное государственное ветеринарное объединение».
2015 — 2017 гг. — начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ в Ютазинском районе РТ.
С 2017 г. — начальник ГКУ «ГГСХУ племенным делом в животноводстве МСХ и П РТ».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420014, г. Казань, ул. Федосеевская, 36
- Телефон: (843) 221-77-55
- Email: ggshu@mail.ru
- Сайт: http://ggshu.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018