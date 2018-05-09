Ханифов Фарит Мударисович
Общая информация
Родился 7 марта 161 года в г. Набережные Челны ТАССР.
Образование:
1983 год — Казанский инженерно-строительный институт (специальность «сельскохозяйственное строительство» )
Владеет английским языком.
Трудовая деятельность:
В 1983 — 1986 гг. — мастер, прораб Тукаевской межколхозной передвижной механизированной колонны Восточного сельского строительного комбината объединения «Татколхозстрой», г. Набережные Челны.
В 1986 — 1990 гг. — главный инженер Елабужской межколхозной передвижной механизированной колонны Восточного сельского строительного комбината объединения «Татколхозстрой», г. Елабуга.
В 1990 — 1995 гг. — председатель проектно-строительного кооператива «Лада», г. Елабуга.
В 1995 — 1998 гг. — начальник управления Елабужского специализированного ремонтно-строительного управления треста «Татгазспецремстрой», директор филиала «Елабугагазстрой» ОАО «Татгазстрой», г. Елабуга.
В 1998 г. — первый заместитель главы администрации Елабужского района и г. Елабуга.
В 1998 — 2000 гг. — начальник Управления капитального строительства Елабужского района, г. Елабуга.
В 2000 — 2005 гг. — первый заместитель главы администрации Елабужского района и г. Елабуга по району и сельскому хозяйству.
В 2005 — 2011 гг. — первый заместитель, руководитель исполнительного комитета муниципального образования «Елабужский муниципальный район».
В 2011 — 2015 гг. — первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.
В 2015 — 2017 гг. — помощник Президента Республики Татарстан.
С февраля 2017 г. — руководитель Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 42
- Телефон: (843) 292-66-86
- Email: info@kzn.gge.ru
- Сайт: http://gge.ru/
Дата последнего обновления: 09.05.2018