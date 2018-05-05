Список персон

Агеев Шамиль Рахимович

Гос. ведомства
Агеев Шамиль Рахимович

Общая информация

Родился 8 января 1949 года в г. Казани.

Образование:

1972 год — Казанский авиационный институт

1992 год — Академия народного хозяйства при правительстве РФ

Трудовая деятельность:

В 1972 — 1982 гг. — первый секретарь Казанского горкома ВЛКСМ.
В 1982 — 1984 гг. — заместитель директора по экономике завода производственного объединения «КамАЗ».
В 1984 — 1993 гг. — заместитель директора по экономике завода «Электроприбор».
С 1993 г. — генеральный директор, председатель правления торгово-промышленной палаты РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Пушкина, 18
  • Телефон: (843) 264-62-07
  • Email: tpprt@tpprt.ru
  • Сайт: www.tpprt.ru

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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