Список персон

Гатауллина Наталья Вячеславовна

Гос. ведомства

Общая информация

Родилась 16 марта 1974 года в г. Казань.

Образование:

1997 год — Казанский государственный технический университет им. А.Н.Туполева (специальность «экономика и управление на предприятии» )

Трудовая деятельность:

Трудовую деятельность в органах государственной статистики начала в 1997 году.

В 2006 — 2016 гг. — начальник Отдела государственной статистики в г.Казань.
В 2016 г. — заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан.
В январе — мае 2017 г. — врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан.

С мая 2017 г. — руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, г. Казань, ул. Г.Камала, 24а
  • Телефон: (843) 292-94-82
  • Email: post@tatstat.ru
  • Сайт: http://tatstat.gks.ru/

Дата последнего обновления: 05.05.2018

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