Демидов Алексей Иванович

Общая информация

Родился 20 марта 1952 года в с. Среднее Девятово Лаишевского района ТАССР.

Образование:

1974 год — Казанский сельскохозяйственный институт

Владеет татарским языком.

Трудовая деятельность:



В 1974 — 1975 гг. — служба в рядах Вооруженных сил СССР.

В 1975 — 1980 гг. — агроном, главный агроном, директор совхоза «Россия» Лаишевского района ТАССР.

В 1980 — 1990 гг. — председатель исполкома Алексеевского райсовета, первый секретарь Алексеевского райкома КПСС.

В 1985 — 2004 гг. — депутат высшего представительного, законодательного органа Республики Татарстан.

В 1991 — 2004 гг. — председатель Алексеевского совета народных депутатов, глава администрации Алексеевского района.

В 1998 — 2004 гг. — заместитель председателя Государственного Совета РТ.

С июля 2004 г. — председатель Счетной палаты РТ.

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