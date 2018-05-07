Гудзь Асия Юсуповна
Общая информация
Родилась 23 августа 1961 года в городе Казани.
Образование:
1983 год — Казанский инженерно-строительный институт (специальность «Промышленное и гражданское строительство»)
Трудовая деятельность:
1983-1992 гг.– Мастер, прораб, ведущий инженер СМУ-1 Винзилинского ДСК в г.Новый Уренгой.
1992-1993 гг. – находилась в отпуске по уходу за детьми.
1993-1995 гг.– специалист аппарата Администрации Вахитовского района г.Казань
1995-1998 гг. – начальник отдела технического надзора ПО «Казгоржилхоз» г.Казань
1999-2006 гг.– начальник Центра технического надзора, контроля и экспертизы при Департаменте ЖКХ Администрации г.Казани.
С 2006 года – директор МУП г.Казани «Служба технического надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: г. Казань, ул. Толстого, 14а, 6 подъезд
- Телефон: (843) 236-90-92
- Email: mup_stn@stn-kazan.ru
- Сайт: http://stn-kazan.ru/
Дата последнего обновления: 07.05.2018