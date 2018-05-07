Гудзь Асия Юсуповна

Общая информация

Родилась 23 августа 1961 года в городе Казани.



Образование:



1983 год — Казанский инженерно-строительный институт (специальность «Промышленное и гражданское строительство»)



Трудовая деятельность:

1983-1992 гг.– Мастер, прораб, ведущий инженер СМУ-1 Винзилинского ДСК в г.Новый Уренгой.

1992-1993 гг. – находилась в отпуске по уходу за детьми.

1993-1995 гг.– специалист аппарата Администрации Вахитовского района г.Казань

1995-1998 гг. – начальник отдела технического надзора ПО «Казгоржилхоз» г.Казань

1999-2006 гг.– начальник Центра технического надзора, контроля и экспертизы при Департаменте ЖКХ Администрации г.Казани.

С 2006 года – директор МУП г.Казани «Служба технического надзора за реализацией городских программ по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и внешнего благоустройства».

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