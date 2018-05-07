Ахметшин Равиль Калимуллович

Общая информация

Родился 23 апреля 1960 года в д. Нижнее Абдулово Альметьевского района ТАССР.

Образование:

1982 год — Казанский государственный университет, историко-филологический факультет

1992 год — аспирантура Казанского государственного университета, юридический факультет

Финансовуая академия при Правительсвте РФ.

Трудовая деятельность:



В 1982 — 1984 гг. — заведующий отделом комсомольских организаций Бауманского райкома ВЛКСМ г. Казани.

В 1984 — 1994 гг. — служба в органах МВД РТ на должностях среднего и старшего начальствующего состава.

В 1994 — 1995 гг. — заместитель начальника оперативной службы — начальник четвертого отдела оперативной службы Департамента налоговой полиции РТ.

В 1995 — 2000 гг. — начальник отдела Департамента налоговой полиции РТ по г. Казани.

В 2000 — 2001 гг. — заместитель начальника Управления Федеральной службы налоговой полиции России по РТ.

В 2002 — 2003 гг. — заместитель начальника Управления — начальник Управления «Т» Управления Федеральной службы налоговой полиции России по г. Москве.

В 2003 — 2006 гг. — начальник оперативного управления Главного управления внутренних дел по г. Москве.

В 2006 г. — начальник управления по борьбе с правонарушениями в области охраны окружающей среды Главного управления внутренних дел г. Москвы.

В 2006 — 2010 гг. — первый заместитель начальника Главного информационно-аналитического центра МВД России.

С апреля 2010 г. — полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации.

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