Ахметшин Равиль Калимуллович
Общая информация
Родился 23 апреля 1960 года в д. Нижнее Абдулово Альметьевского района ТАССР.
Образование:
1982 год — Казанский государственный университет, историко-филологический факультет
1992 год — аспирантура Казанского государственного университета, юридический факультет
Финансовуая академия при Правительсвте РФ.
Трудовая деятельность:
В 1982 — 1984 гг. — заведующий отделом комсомольских организаций Бауманского райкома ВЛКСМ г. Казани.
В 1984 — 1994 гг. — служба в органах МВД РТ на должностях среднего и старшего начальствующего состава.
В 1994 — 1995 гг. — заместитель начальника оперативной службы — начальник четвертого отдела оперативной службы Департамента налоговой полиции РТ.
В 1995 — 2000 гг. — начальник отдела Департамента налоговой полиции РТ по г. Казани.
В 2000 — 2001 гг. — заместитель начальника Управления Федеральной службы налоговой полиции России по РТ.
В 2002 — 2003 гг. — заместитель начальника Управления — начальник Управления «Т» Управления Федеральной службы налоговой полиции России по г. Москве.
В 2003 — 2006 гг. — начальник оперативного управления Главного управления внутренних дел по г. Москве.
В 2006 г. — начальник управления по борьбе с правонарушениями в области охраны окружающей среды Главного управления внутренних дел г. Москвы.
В 2006 — 2010 гг. — первый заместитель начальника Главного информационно-аналитического центра МВД России.
С апреля 2010 г. — полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации.
Контакты
- Регион: Московская обл.
- Город: Москва
- Адрес: 109172, г. Москва, 3-й Котельнический пер. 13/15, стр. 1
- Телефон: (495) 915-58-02
- Email: tat.msk@tatar.ru
- Сайт: http://tatmsk.tatar.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018