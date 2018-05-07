Карякина Алсу Шакирзяновна
Общая информация
Родилась 15 октября 1988 года.
Образование:
2010 год — Казанский государственный технологический университет, менеджер государственного и муниципального управления.
Трудовая деятельность:
В 2007 — 2008 гг. – специалист учебно-воспитательного управления ФГОУ ВПО «Казанский государственный технологический университет».
В 2008 — 2009 гг. – специалист по работе с молодежью ГУ «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов».
В 2009 — 2011 гг. – специалист по работе с молодежью ГУ «Республиканский центр молодежных инновационных и профилактических программ».
В 2011 — 2015 гг. – ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела, заместитель директора департамента медиа, директор департамента медиа АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г.Казани».
В 2016 — 2017 гг. – руководитель городского проекта «Добрая Казань».
С июня 2017 г. – директор МБУ «Дирекция парков и скверов г.Казани».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г.Казань, ул. Профсоюзная, 25/15
- Телефон: (843) 292-90-81
- Email: park@kzn.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018