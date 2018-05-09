Костюшин Евгений Константинович

Общая информация

Родился 5 января 1975 года в городе Зеленодольск Республики Татарстан.

Образование:

1998 год — Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева (специальность «экономика и управление на предприятии» )

2001 год — Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина (специальность «юриспруденция» )

Трудовая деятельность:



В 2007 — 2010 гг. — заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан.

В июле — ноябре 2010 г. — исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Марий Эл.

В 2010 — 2013 гг. — руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Марий Эл.

С октября 2013 г. — руководитель Госинспекции труда в Республике Татарстан.

Дата последнего обновления: