Хамзина Лена Ильдаровна

Общая информация

Родилась 6 марта 1965 года в г. Казани.

Образование:

1986 год — Казанский финансово-экономический институт (специальность «планирование промышленности», квалификация «экономист» )

Трудовая деятельность:



В 1986 — 1987 гг. — инженер по труду управления «Татснабсбыт», г. Казань.

В 1987 — 1991 гг. — младший научный сотрудник Казанского финансово-экономического института.

В 1991 — 1994 гг. — экономист ОАО «Казанская ГТС».

В 1994 — 1997 гг. — начальник отдела экономики и финансов минсвязи РТ.

В 1997 — 1998 гг. — начальник Казанского почтампта.

В 1998 — 2005 гг. — заместитель министра связи РТ.

В 2005 — 2006 гг. — советник премьер-министра РТ по вопросам предпринимательства.

В 2006 — 2008 гг. — помощник премьер-министра РТ по вопросам предпринимательства.

С 2008 — 2017 гг. — генеральный директор Республиканского Государственного Унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации» МСАЖКХ РТ.

С 2017 г. — директор ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки».

Дата последнего обновления: