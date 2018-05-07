Хамзина Лена Ильдаровна
Общая информация
Родилась 6 марта 1965 года в г. Казани.
Образование:
1986 год — Казанский финансово-экономический институт (специальность «планирование промышленности», квалификация «экономист» )
Трудовая деятельность:
В 1986 — 1987 гг. — инженер по труду управления «Татснабсбыт», г. Казань.
В 1987 — 1991 гг. — младший научный сотрудник Казанского финансово-экономического института.
В 1991 — 1994 гг. — экономист ОАО «Казанская ГТС».
В 1994 — 1997 гг. — начальник отдела экономики и финансов минсвязи РТ.
В 1997 — 1998 гг. — начальник Казанского почтампта.
В 1998 — 2005 гг. — заместитель министра связи РТ.
В 2005 — 2006 гг. — советник премьер-министра РТ по вопросам предпринимательства.
В 2006 — 2008 гг. — помощник премьер-министра РТ по вопросам предпринимательства.
С 2008 — 2017 гг. — генеральный директор Республиканского Государственного Унитарного предприятия «Бюро технической инвентаризации» МСАЖКХ РТ.
С 2017 г. — директор ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г.Казань, ул.Парижской Коммуны, д.8 а/я 431
- Телефон: (843) 557-54-54
- Email: bti.rgup@tatar.ru
- Сайт: http://bti.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018