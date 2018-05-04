Абдулганиев Фарид Султанович
Общая информация
Родился 13 марта 1976 года в г. Казани.
Образование:
Экологический лицей, Казанский финансово-экономический институт, Российский университет дружбы народов, Московская школа управления «Сколково».
Доктор экономических наук, доцент.
Трудовая деятельность:
До 2009 г. — заместитель председателя комитета экономического развития исполнительного комитета г. Казани.
С декабря 2009 г. по сентябрь 2015 г. — мэр Деревни Универсиады, заместитель генерального директора АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани».
2015- 2018 гг. – министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.
С февраля 2018 года — министр экономики Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. Московская, д. 55
- Телефон: (843) 524–91–11
- Email: me.rt@tatar.ru
- Сайт: http://mert.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018