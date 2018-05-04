Абдулганиев Фарид Султанович

Фото: Роман Хасаев

Общая информация

Родился 13 марта 1976 года в г. Казани.

Образование:

Экологический лицей, Казанский финансово-экономический институт, Российский университет дружбы народов, Московская школа управления «Сколково».

Доктор экономических наук, доцент.

Трудовая деятельность:



До 2009 г. — заместитель председателя комитета экономического развития исполнительного комитета г. Казани.

С декабря 2009 г. по сентябрь 2015 г. — мэр Деревни Универсиады, заместитель генерального директора АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани».

2015- 2018 гг. – министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан.

С февраля 2018 года — министр экономики Республики Татарстан.





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