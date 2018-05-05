Гайзатуллин Радик Рауфович
Общая информация
Родился 20 июля 1964 года в д. Новые Тинчали Буинского района ТАССР.
Образование:
1985 год — Казанский сельскохозяйственный институт (специальность «бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве» )
Трудовая деятельность:
В 1985 — 1986 гг. — служба в рядах Советской Армии.
В 1986 — 1988 гг. — главный бухгалтер колхоза «Маяк» Лаишевского района ТАССР.
В 1988 — 1988 гг. — ведущий специалист по контрольно-ревизионной работе Лаишевского РАПО.
В 1988 — 1999 гг. — главный бухгалтер агрофирмы «Бирюли».
В 1999 — 2000 гг. — начальник отдела финансирования сельского хозяйства и продовольствия Министерства финансов РТ.
В 2000 — 2001 гг. — заместитель министра финансов РТ.
В 2001 — 2002 гг. — первый заместитель министра финансов РТ.
С июня 2002 г. — министр финансов РТ.
C октября 2010 г. — член совета при президенте Республики Татарстан по взаимодействию с международными финансовыми организациями.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, г. Казань, ул. Пушкина, 37
- Телефон: (843) 264-79-06
- Email: minfin@tatar.ru
- Сайт: minfin.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 05.05.2018