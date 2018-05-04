Файзуллин Ирек Энварович
Общая информация
Родился 8 декабря 1962 года в Казани.
Образование:
1985 год — Казанский инженерно-строительный институт (специальность«промышленное и гражданское строительство»)
Трудовая деятельность:
1985 — 1989 гг. — инженер, старший инженер кафедры металлических конструкций и испытания сооружений Казанского инженерно-строительного института.
1989 — 1993 гг. — главный инженер, директор проектно-строительной организации «Татстройпроект».
1993 — 1995 гг. — председатель правления АО «Татстройпроект».
1995 — 1997 гг. — председатель правления ЗАО «Казстройдекор».
1997 — 2002 гг. — первый заместитель начальника объединения «Татавтодор».
2002 — 2005 гг. — генеральный директор ГУП «Государственная головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма „Татинвестгражданпроект“.
2005 — 2010 гг. — заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, генеральный директор ГУП „Государственная головная территориальная проектно-изыскательская научно-производственная фирма “Татинвестгражданпроект».
С ноября 2010 г. — министр строительства, ЖКХ и архитектуры Республики Татарстан.
С февраля 2017 г. — главный архитектор Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Дзержинского, 10
- Телефон: (843) 231-14-10
- Email: msagkh@tatar.ru
- Сайт: minstroy.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018