Леонов Владимир Александрович
Общая информация
Родился 25 августа 1977 года в г. Казани.
1995 год — Казанский государственный технологический университет
2000 год — Казанский государственный финансово-экономический институт (специальность «финансы и кредит» )
2005 год — Санкт-Петербургский университет (специальность «экономист» )
Трудовая деятельность:
1995 — 2000 гг. — директор студенческого клуба КГФЭИ.
2000 — 2002 гг. — ведущий специалист по рынку ценных бумаг ОАО «АК БАРС» Банк.
2002 — 2003 гг. — директор молодежной общественной организации КВН РТ.
2003 — 2006 гг. — директор ООО ТТО «Четыре татарина».
2006 — 2008 гг. — исполнительный директор заявочного комитета «Универсиада — Казань — 2011».
2008 — 2009 гг. — директор МУП «Дирекция Универсиады-2013».
2009 г. — генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани».
2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва.
С сентября 2014 г. — министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 12
- Телефон: (843) 222-81-01
- Email: mdmst@tatar.ru
- Сайт: mdms.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018