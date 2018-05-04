Список персон

Леонов Владимир Александрович

Гос. ведомства, Министерства
Леонов Владимир Александрович Фото: Олег Тихонов

Общая информация

Родился 25 августа 1977 года в г. Казани.

1995 год — Казанский государственный технологический университет

2000 год — Казанский государственный финансово-экономический институт (специальность «финансы и кредит» )

2005 год — Санкт-Петербургский университет (специальность «экономист» )

Трудовая деятельность:

1995 — 2000 гг. — директор студенческого клуба КГФЭИ.
2000 — 2002 гг. — ведущий специалист по рынку ценных бумаг ОАО «АК БАРС» Банк.
2002 — 2003 гг. — директор молодежной общественной организации КВН РТ.
2003 — 2006 гг. — директор ООО ТТО «Четыре татарина».
2006 — 2008 гг. — исполнительный директор заявочного комитета «Универсиада — Казань — 2011».
2008 — 2009 гг. — директор МУП «Дирекция Универсиады-2013».
2009 г. — генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани».
2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва.
С сентября 2014 г. — министр по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, г. Казань, ул. Петербургская, 12
  • Телефон: (843) 222-81-01
  • Email: mdmst@tatar.ru
  • Сайт: mdms.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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