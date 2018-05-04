Хабибуллин Рафис Завдатович
Общая информация
Родился 2 октября 1963 года в с. Починок-Енаево Апастовского района ТАССР.
Образование:
Омская высшая школа милиции МВД СССР
Академия управления МВД России.
Трудовая деятельность:
В 1984 — 1988 гг. — милиционер Апастовского РОВД РТ.
В 1988 — 1994 гг. — работа на руководящих должностях оперативных подразделений криминальной милиции г. Набережные Челны.
В 1994 — 1999 гг. — глава ведущих опертивных управлений в центральном аппарате МВД Республики Татарстан.
В 1999 — 2002 гг. — заместитель начальника службы безопасности Президента Республики Татарстан.
В 2002 — 2007 гг. — начальник службы безопасности президента Республики Татарстан.
С июня 2007 г. — министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ, начальник Главного управления МЧС России по Республике Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420088, г. Казань, ул. Губкина, 50
- Телефон: (843) 221-62-03
- Email: mchs@kabmin.tatarstan.ru
- Сайт: mchs.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018