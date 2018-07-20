Сибагатуллин Айрат Миннемуллович
Общая информация
Родился 31 марта 1958 года в с. Богатые Сабы Сабинского района ТАССР.
Образование:
Казанский государственный педагогический институт (специальность «история»)
Трудовая деятельность:
1977 г. — радиооператор Чистопольского судоремонтного завода.
1985 — 1989 гг. — председатель профкома студентов Казанского государственного педагогического института.
1989 — 1991 гг. — инструктор Бауманского райкома партии.
1991 — 1993 гг. — уполномоченный по прокату фильмов, заместитель директора Татарского отделения Всесоюзного ТПО «Киноцентр».
1993 — 1997 гг. — заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по кинематографии.
1997 — 1998 гг. — начальник отдела культуры и искусства Аппарата Кабинета Министров РТ.
1998 — 1999 гг. — советник премьер-министра Республики Татарстан.
1999 — 2002 гг. — первый заместитель председателя Государственной телерадиовещательной компании «Татарстан».
2002 г. — заместитель генерального директора ОАО «Телерадиокомпания „Новый Век“.
2002 — 2011 гг. — председатель Государственной телевизионной и радиовещательной компании „Татарстан“.
2011 — 2018 гг. — министр культуры РТ.
С апреля 2018 г — исполнительный директор — главный редактор ТНВ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420095, г. Казань, ул. Ш. Усманова, 9
- Телефон: +7(843) 570-50-00
- Email: reception@tnvtv.ru
- Сайт: tnvtv.ru
Дата последнего обновления: 20.07.2018