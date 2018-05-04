Шайхутдинов Роман Александрович

Фото: Олег Тихонов

Общая информация

Родился 28 августа 1974 года в Казани.

Образование:

1996 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина ( специальности «юриспруденция» )

2000 год — аспирантура КГУ им. В.И.Ульянова-Ленина (специальность «юриспруденция»)

Владеет английским языком.

Трудовая деятельность:



В 1995 — 1997 гг. — специалист первой категории Правового департамента Министерства внешних экономических связей РТ.

В 1997 — 1998 гг. — ведущий специалист юридического отдела Министерства финансов РТ.

В 1998 — 2000 гг. — начальник юридического отдела ООО «Телесет».

В 2000 — 2002 гг. — генеральный директор ООО «Сети телекоммуникационных компаний», г. Москва.

В 2002 — 2012 гг. — генеральный директор ООО «Телесет».

В 2006 — 2011 гг. — главный операционный директор «Rostelecom International».

В 2006 — 2012 гг. — генеральный директор ОАО «ТНПКО».

В 2011 — 2012 гг. — директор филиала ОАО «Ростелеком» в Республике Татарстан.

С мая 2012 г. — заместитель премьер-министра РТ — министр информатизации и связи РТ.

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