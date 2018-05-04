Хамаев Азат Киямович
Общая информация
Родился 30 декабря 1955 год в с. Поисево Актанышского района ТАССР.
Образование:
1978 год — Казанский авиационный институт (специальность «инженер-механик» )
2000 год — юридический факультет Казанского государственного университета.
Трудовая деятельность:
1978 — 1980 гг. — мастер Автосборочного завода на КАМАЗе.
1980 — 1995 гг. — главный механик, директор Набережночелнинского опытно-экспериментального ремонтно-механического завода.
1995 — 1999 гг. — депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ.
1999 — 2004 гг. — депутат Государственного совета РT второго созыва, председатель постоянной комиссии Государственного Совета РТ по вопросам экологической безопасности, земельной реформе, природным ресурсам и природопользованию.
2004 — 2008 гг. — генеральный директор ОАО «Татхимфармпрепараты».
2004 — 2009 гг. — депутат Государственного Совета РТ третьего созыва, член комитета по бюджету, налогам и финансам.
2008 г. — первый заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.
2008 — 2009 гг. — исполняющий обязанности министра земельных и имущественных отношений РТ.
С марта 2009 г. — министр земельных и имущественных отношений РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, г. Казань, ул. Вишневского, 26
- Телефон: (843) 221-40-00
- Email: mzio@tatar.ru
- Сайт: mzio.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018