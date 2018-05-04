Хамаев Азат Киямович

Общая информация

Родился 30 декабря 1955 год в с. Поисево Актанышского района ТАССР.

Образование:



1978 год — Казанский авиационный институт (специальность «инженер-механик» )

2000 год — юридический факультет Казанского государственного университета.

Трудовая деятельность:

1978 — 1980 гг. — мастер Автосборочного завода на КАМАЗе.

1980 — 1995 гг. — главный механик, директор Набережночелнинского опытно-экспериментального ремонтно-механического завода.

1995 — 1999 гг. — депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ.

1999 — 2004 гг. — депутат Государственного совета РT второго созыва, председатель постоянной комиссии Государственного Совета РТ по вопросам экологической безопасности, земельной реформе, природным ресурсам и природопользованию.

2004 — 2008 гг. — генеральный директор ОАО «Татхимфармпрепараты».

2004 — 2009 гг. — депутат Государственного Совета РТ третьего созыва, член комитета по бюджету, налогам и финансам.

2008 г. — первый заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.

2008 — 2009 гг. — исполняющий обязанности министра земельных и имущественных отношений РТ.

С марта 2009 г. — министр земельных и имущественных отношений РТ.

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