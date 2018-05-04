Список персон

Хамаев Азат Киямович

Гос. ведомства, Министерства
Хамаев Азат Киямович

Общая информация

Родился 30 декабря 1955 год в с. Поисево Актанышского района ТАССР.

Образование:

1978 год — Казанский авиационный институт (специальность «инженер-механик» )

2000 год — юридический факультет Казанского государственного университета.

Трудовая деятельность:

1978 — 1980 гг. — мастер Автосборочного завода на КАМАЗе.
1980 — 1995 гг. — главный механик, директор Набережночелнинского опытно-экспериментального ремонтно-механического завода.
1995 — 1999 гг. — депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ.
1999 — 2004 гг. — депутат Государственного совета РT второго созыва, председатель постоянной комиссии Государственного Совета РТ по вопросам экологической безопасности, земельной реформе, природным ресурсам и природопользованию.
2004 — 2008 гг. — генеральный директор ОАО «Татхимфармпрепараты».
2004 — 2009 гг. — депутат Государственного Совета РТ третьего созыва, член комитета по бюджету, налогам и финансам.
2008 г. — первый заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан.
2008 — 2009 гг. — исполняющий обязанности министра земельных и имущественных отношений РТ.
С марта 2009 г. — министр земельных и имущественных отношений РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420043, г. Казань, ул. Вишневского, 26
  • Телефон: (843) 221-40-00
  • Email: mzio@tatar.ru
  • Сайт: mzio.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 04.05.2018

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