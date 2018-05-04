Хохорин Артем Валерьевич

Фото: Максим Платонов

Общая информация

Родился 30 июля 1970 года в г. Казани.

Образование:

1993 год — Казанский государственный университет

1999 год — юридический институт МВД России

Трудовая деятельность:



В 1993 — 1996 гг. — оперуполномоченный, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска МВД РТ.

В 1996 — 1997 гг. — оперуполномоченный, старший оперуполномоченный, начальник оперативно-сыскного отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД РТ.

В 1997 — 1998 гг. — заместитель начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД РТ.

В 1998 — 2002 гг. — начальник межрайонного отдела милиции информационно-аналитического поиска (по линии криминальной милиции) при МВД РТ.

В 2002 — 2008 гг. — заместитель министра внутренних дел Республики Татарстан — начальник штаба.

В 2008 — 2011 гг. — министр внутренних дел по Республике Марий Эл.

В 2011 — 2012 гг. — начальник Организационно-аналитического департамента МВД РФ.

С апреля 2012 г. — министр МВД по Республике Татарстан.

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