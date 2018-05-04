Усманов Марат Закариевич
Общая информация
Родился 4 августа 1973 года в Буинске.
Образование:
1998 год — Казанская государственная архитектурно-строительная академия
Трудовая деятельность:
1994 по 1996 гг. — специалист специального хозрасчетного производственного отдела Буинского райкомхоза РТ.
1996 по 1999 гг. — начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Буинского района РТ.
1999 по 2000 гг. — специалист по оценке пенсионных прав ОПФ Буинского района РТ.
2001 по 2003 гг. — ведущий специалист сектора строительства и развития жилищного хозяйства, главный специалист комитета по строительству и ЖКХ, заместитель начальника отдела коммунального хозяйства администрации Советского района Казани.
2003 по 2005 гг. — начальник отдела №7 (Советский) Управления торговли, общественного питания и потребительских услуг Министерства торговли и внешнеэкономического сотрудничества РТ в Казани.
2005 по 2006 гг. — начальник отдела №7 (Советский) Управления торговли, общественного питания и потребительских услуг администрации Казани.
2006 по 2010 гг. — начальник отдела потребительского рынка и услуг, начальник отдела по работе с жилыми комплексами администрации Советского района Исполкома Казани.
2010 г. – заместитель главы администрации Московского района Исполкома Казани.
2011 по 2014 гг. — заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Исполкома Казани.
С 31 октября 2014 г. — префект территории МКУ «Префектура „Старый город“ Исполкома Казани».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул.Ш.Марджани 40/1
- Телефон: (843) 221-49-99
- Email: Prefectura.kzn@tatar.ru
- Сайт: www.old-kzn.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018