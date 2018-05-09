Список персон

Давлетшин Фердинат Мидхатович

Гос. ведомства, Администрации районов республики
Давлетшин Фердинат Мидхатович

Общая информация

Родился 28 июня 1960 года в с. Базарные Матаки Алькеевского района ТАССР.

Образование:

1981 год — Казанский финансово-экономический институт

Трудовая деятельность:

В 1983 — 1988 гг. — второй, первый секретарь Алькеевского райкома ВЛКСМ.
В 1988 — 1997 гг. — директор совхоза «Хлебодаровский» Алькеевского района.
В 1997 — 1999 гг. — начальник управления сельского хозяйства Нурлатского района.
С 1999 г. — глава администрации Алькеевского района.
В 2000 — 2004 гг. — депутат Государственного Совета РТ второго созыва.
В 2006 — 2014 гг. — глава муниципального образования «Алькеевский муниципальный район».
С декабря 2014 г. — заместитель руководителя исполкома — исполняющий обязанности главы Черемшанского района.
С 19 января 2015 г. — руководитель Исполнительного комитета Черемшанского муниципального района Республики Татарстан.

С сентября 2015 г. — глава Черемшанского муниципального района Республики Татарстан.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Черемшан
  • Адрес: 423100, РТ, Черемшанский район, с. Черемшан, ул. Советская, 32
  • Телефон: (84396) 2-59-00
  • Email: cheremshan@tatar.ru
  • Сайт: cheremshan.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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