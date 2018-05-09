Зарипов Ильдус Фатихович
Общая информация
Родился 20 февраля 1967 года в д. Максабаш Сабинского района Татарской АССР.
Образование:
1993 год — Казанский государственный университет (специальность «юрист» )
Казанский государственный университет по специальности «менеджмент»,
2006 год — Казанский государственный финансово-экономический институт (МВА)
Трудовая деятельность:
В 1985 — 1987 гг. — служба в рядах Советской Армии.
В 1987 — 1991 гг. — слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры завода точного машиностроения.
В 1991 — 1992 гг. — председатель колхоза «Максабаш» Сабинского района.
В 1992 г. — юрисконсульт Тюлячинского районного совета народных депутатов.
В 1992 — 1997 гг. — начальник налоговой инспекции по Тюлячинскому району.
В 1997 — 1999 гг. — заведующий финансовым отделом Тюлячинского района.
В 1999 г. — заместитель главы администрации по экономике Тюлячинского района.
В 1999 — 2003 гг. — заместитель главы администрации Заинского района и г. Заинска.
В 2003 — 2004 гг. — генеральный директор ГУП «Татэлектросеть», г. Казань.
В 2004 — 2008 гг. — директор ОАО «Татэнергосбыт», г. Казань.
В 2009 — 2011 гг. — генеральный директор ОАО «Азимут».
В 2011 г. — генеральный директор ОАО СК «Татфлот».
С июня по декабрь 2011 г. — руководитель исполнительного комитета Тюлячинского муниципального района.
С декабря 2011 г. — глава муниципального образования «Тюлячинский муниципальный район» РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422080 с. Тюлячи, ул. Ленина, 46
- Телефон: (84360) 2-11-89
- Email: telache@tatar.ru
- Сайт: tulachi.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018