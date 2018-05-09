Тазутдинов Ильдар Рашитович
Общая информация
Родился 1 октября 1977 года в д. Шестая Речка Рыбно-Слободского района ТАССР
Образование:
Казанский финансово-экономический институт, Казанский государственный университет.
Ученая степень кандидат экономических наук, 2015 год
Трудовая деятельность:
1998-1999 гг. — Заместитель главного бухгалтера Шумбутского спиртзавода, с. Шумбут Рыбно-Слободского муниципального района РТ,
1999-2000 гг. — Специалист по кредитованию и денежному обращению, специалист по вычислительной технике и программному обеспечению дополнительного офиса «Ак БАРС» Банка, пгт. Рыбная Слобода РТ,
2000-2001 гг. — Главный специалист по маркетингу и сбыту готовой продукции, заместитель главного бухгалтера Кзыл-Юлдузского лесхоза Рыбно-Слободского района РТ,
2001-2005 гг. — Руководитель отделения Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по Рыбно-Слободскому району Республики Татарстан,
2005- 2006 гг. — Генеральный директор ООО АПК «Простор»,
2006-2008 гг. Заместитель руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами по Республике Татарстан, г. Елабуга,
2008-2011 гг. — Первый заместитель председателя Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан, Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, г. Казань ,
2011-2018 гг. — Заместитель генерального директора по эксплуатации АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга», г. Елабуга,
16.01.2018 — 08.02.2018 гг. — Заместитель руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан по экономическим вопросам, пгт. Рыбная Слобода,
17.01.2018 — 08.02.2018 гг. — Исполняющий обязанности руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, пгт. Рыбная Слобода.
с 09.02.2018 — Руководитель Исполнительного комитета Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, пгт. Рыбная Слобода.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Рыбная Слобода
- Адрес: 422650, пгт. Рыбная Слобода, ул. Ленина, 46
- Телефон: (84361) 2-21-13
- Email: balyk-bistage@tatar.ru
- Сайт: ribnaya-sloboda.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018