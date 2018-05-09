Кузюров Равиль Афраимович

Общая информация

Родился 9 января 1973 года в п. Аксубаево Аксубаевского района ТАССР.

Образование:

2001 год — Казанская государственная архитектурно-строительная академия (специальность «инженер-строитель-технолог» )

Трудовая деятельность:



В 1990 — 1991 гг. — инструктор Аксубаевского РК ДОСААФ.

В 1991 — 1993 гг. — служба в рядах Советской Армии.

В 1994 г. — монтажник спецуправления №5 треста «Востокмонтажгаз», г. Альметьевск.

В 1995 — 2005 гг. — индивидуальный предприниматель.

В 2006 — 2007 гг. — генеральный директор МУП «Служба муниципального заказа» исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района.

В 2007 г. — начальник отдела архитектуры и градостроительства исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района.

В 2008 — 2010 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета Аксубаевского муниципального района по инфраструктурному развитию.

В 2010 — 2011 гг. — главный советник управления по работе с территориями Президента РТ.

В 2011 — 2013 гг. — заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ по инвестиционно-инновационной деятельности.

В 2013г. — глава Исполнительного комитета Нурлатского муниципального района.

С декабря 2013 г. — глава Нурлатского муниципального района РТ.

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