Список персон

Метшин Айдар Раисович

Гос. ведомства, Администрации районов республики
Метшин Айдар Раисович

Общая информация

Родился 27 августа 1963 года в г. Нижнекамске.

Образование:

1986 год — Казанский химико-технологический институт им. С.М.Кирова ( специальность «холодильные и компрессорные машины и установки»1986 г.)

1996 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина (специальность «юриспруденция» )

2005 год — Московская Академия труда и социальных отношений — «мастер делового администрирования» (МВА)

Трудовая деятельность:

В 1980 — 1999 гг. — слесарь по ремонту аппаратурного оборудования НПО «Нижнекамскнефтехим», инженер, главный инженер зверосовхоза в Псковской области, работа в области кадровой политики и социальных вопросов, г. Нижнекамск.
В 1999 г. — депутат Нижнекамского объединенного Совета народных депутатов РТ, Совета муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район».
В 2000 — 2006 гг. — административный директор ОАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод».
С 2006 г. — глава муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» РТ.
С 2008 г. — депутат городского Совета и мэр г. Нижнекамска.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: 423586, г. Нижнекамск, пр. Строителей, 12
  • Телефон: (8555) 42-43-00
  • Email: tuban-kama@tatar.ru
  • Сайт: nignekamsk.tatar.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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