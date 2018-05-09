Метшин Айдар Раисович
Общая информация
Родился 27 августа 1963 года в г. Нижнекамске.
Образование:
1986 год — Казанский химико-технологический институт им. С.М.Кирова ( специальность «холодильные и компрессорные машины и установки»1986 г.)
1996 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина (специальность «юриспруденция» )
2005 год — Московская Академия труда и социальных отношений — «мастер делового администрирования» (МВА)
Трудовая деятельность:
В 1980 — 1999 гг. — слесарь по ремонту аппаратурного оборудования НПО «Нижнекамскнефтехим», инженер, главный инженер зверосовхоза в Псковской области, работа в области кадровой политики и социальных вопросов, г. Нижнекамск.
В 1999 г. — депутат Нижнекамского объединенного Совета народных депутатов РТ, Совета муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район».
В 2000 — 2006 гг. — административный директор ОАО «Нижнекамский нефтеперерабатывающий завод».
С 2006 г. — глава муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» РТ.
С 2008 г. — депутат городского Совета и мэр г. Нижнекамска.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423586, г. Нижнекамск, пр. Строителей, 12
- Телефон: (8555) 42-43-00
- Email: tuban-kama@tatar.ru
- Сайт: nignekamsk.tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018