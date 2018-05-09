Чершинцев Валерий Сергеевич

Общая информация

Родился 8 августа 1962 года в г. Буинск ТААСР.

Образование:

1985 год — Елабужская средняя специальная школа милиции

1990 год — Высшая юридическая заочная школа МВД СССР

1997 год — Академия управления МВД РФ

2008 год — Всероссийское НИИ МВД России

Трудовая деятельность:



В 1985 — 2001 гг. — служба в органах внутренних дел.

В 2004 — 2005 гг. — заместитель главы администрации Елабужского района и г. Елабуга по работе с молодежью, спорту и взаимодействию с правоохранительными и контролирующими органами.

В 2006 — 2010 гг. — первый заместитель главы Елабужского муниципального района.

В 2010 г. — и.о. главы Елабужского муниципального района РТ.

В 2010 — 2011 гг. — первый заместитель главы Елабужского муниципального района.

В 2011 — 2012 гг. — заместитель руководителя, и.о. руководителя исполнительного комитета Тетюшского муниципального района.

С января по март 2012 г. — руководитель исполнительного комитета Тетюшского муниципального района.

С марта 2012 г. — глава муниципального образования «Тетюшский муниципальный район».

С октября 2014 г. — руководитель исполнительного комитета Менделеевского муниципального района РТ.

С октября 2015 г. — глава муниципального образования, председатель Совета Менделеевского муниципального района РТ.

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