Список персон

Чершинцев Валерий Сергеевич

Гос. ведомства, Администрации районов республики
Чершинцев Валерий Сергеевич

Общая информация

Родился 8 августа 1962 года в г. Буинск ТААСР.

Образование:

1985 год — Елабужская средняя специальная школа милиции

1990 год — Высшая юридическая заочная школа МВД СССР

1997 год — Академия управления МВД РФ

2008 год — Всероссийское НИИ МВД России

Трудовая деятельность:

В 1985 — 2001 гг. — служба в органах внутренних дел.
В 2004 — 2005 гг. — заместитель главы администрации Елабужского района и г. Елабуга по работе с молодежью, спорту и взаимодействию с правоохранительными и контролирующими органами.
В 2006 — 2010 гг. — первый заместитель главы Елабужского муниципального района.
В 2010 г. — и.о. главы Елабужского муниципального района РТ.
В 2010 — 2011 гг. — первый заместитель главы Елабужского муниципального района.
В 2011 — 2012 гг. — заместитель руководителя, и.о. руководителя исполнительного комитета Тетюшского муниципального района.
С января по март 2012 г. — руководитель исполнительного комитета Тетюшского муниципального района.
С марта 2012 г. — глава муниципального образования «Тетюшский муниципальный район».
С октября 2014 г. — руководитель исполнительного комитета Менделеевского муниципального района РТ.
С октября 2015 г. — глава муниципального образования, председатель Совета Менделеевского муниципального района РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Менделеевск
  • Адрес: 423640, РТ, г. Менделеевск, ул. Фомина, 7
  • Телефон: (85549) 2-79-00
  • Email: mendeley@tatarstan.ru
  • Сайт: mendeleevsk.tatar.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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