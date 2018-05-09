Чершинцев Валерий Сергеевич
Общая информация
Родился 8 августа 1962 года в г. Буинск ТААСР.
Образование:
1985 год — Елабужская средняя специальная школа милиции
1990 год — Высшая юридическая заочная школа МВД СССР
1997 год — Академия управления МВД РФ
2008 год — Всероссийское НИИ МВД России
Трудовая деятельность:
В 1985 — 2001 гг. — служба в органах внутренних дел.
В 2004 — 2005 гг. — заместитель главы администрации Елабужского района и г. Елабуга по работе с молодежью, спорту и взаимодействию с правоохранительными и контролирующими органами.
В 2006 — 2010 гг. — первый заместитель главы Елабужского муниципального района.
В 2010 г. — и.о. главы Елабужского муниципального района РТ.
В 2010 — 2011 гг. — первый заместитель главы Елабужского муниципального района.
В 2011 — 2012 гг. — заместитель руководителя, и.о. руководителя исполнительного комитета Тетюшского муниципального района.
С января по март 2012 г. — руководитель исполнительного комитета Тетюшского муниципального района.
С марта 2012 г. — глава муниципального образования «Тетюшский муниципальный район».
С октября 2014 г. — руководитель исполнительного комитета Менделеевского муниципального района РТ.
С октября 2015 г. — глава муниципального образования, председатель Совета Менделеевского муниципального района РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Менделеевск
- Адрес: 423640, РТ, г. Менделеевск, ул. Фомина, 7
- Телефон: (85549) 2-79-00
- Email: mendeley@tatarstan.ru
- Сайт: mendeleevsk.tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018