Иванов Анатолий Петрович

Общая информация

Родился 7 мая 1960 года в д. Уткино Мамадышского района ТАССР.

Образование:

1978 год — Канашский финансовый техникум (специальность «государственное страхование, финансист» )

2003 год — Московский университет потребительской кооперации (специальность «экономист-менеджер» )

Трудовая деятельность:



В 1978 г. — участковый инспектор Мамадышской инспекции Госстраха.

В 1978 — 1980 гг. — служба в рядах Советской Армии.

В 1980 — 1981 гг. — старший экономист ФМХ Мамадышского райфо.

В 1981 — 1987 гг. — старший ревизор-инспектор ФСХ Мамадышского райфо.

В 1987 — 1993 гг. — начальник Мамадышского районного отдела статистики.

В 1993 — 1996 гг. — директор Мамадышского МП «Электрон».

В 1996 — 1998 гг. — заведующий финансовым отделом администрации Мамадышского района.

В 1998 — 2002 гг. — председатель правления Мамадышского райпотребсоюза.

В 2002 — 2005 гг. — заместитель главы администрации района по экономике и содействию предпринимательству, первый заместитель главы администрации Мамадышского района.

В 2006 — 2010 гг. — руководитель исполнительного комитета Мамадышского муниципального района.

С 2010 г. — глава муниципального образования «Мамадышский муниципальный район».

Дата последнего обновления: