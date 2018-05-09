Хусаинов Рягат Галиагзамович
Общая информация
Родился 30 июля 1962 года в г. Лениногорск ТАССР.
Образование:
1989 год — Московский орден Дружбы народов кооперативный институт Центросоюза (специальность «экономика торговли» )
2004 год — Поволжская академия государственной службы им. П.А.Столыпина ( специальность «государственное и муниципальное управление» )
Трудовая деятельность:
В 1982 — 1988 гг. — старший товаровед, директор Зай-Каратайского кооппредприятия, директор Коопунивермага Райпо.
В 1988 — 1992 гг. — заместитель председателя правления Райпо по торговле, г. Лениногорск.
В 1992 — 1994 гг. — начальник ОРС НГДУ «Лениногорскнефть».
В 1994 — 1998 гг. — генеральный директор АО ТПП «Лениногорск».
В 1998 — 1999 гг. — генеральный директор ОАО ТПФ «Ак Барс-Лениногорск».
В 1999 г. — директор коммунального унитарного предприятия «Возврат», г. Лениногорск.
В 1999 — 2000 гг. — ведущий инженер НГДУ «Лениногорскнефть» ОАО «Татнефть».
В 2000 — 2001 гг. — заместитель главы администрации Лениногорского района и г. Лениногорск по социальным вопросам.
В 2001 — 2002 гг. — руководитель аппарата администрации Лениногорского района и г. Лениногорск.
В 2002 — 2005 гг. — первый заместитель главы администрации по экономике, г. Лениногорск.
В 2006 — 2009 гг. — руководитель исполнительного комитета муниципального образования «Лениногорский муниципальный район».
С марта 2009 г. — глава муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» РТ, мэр г. Лениногорск.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Лениногорск
- Адрес: 423250, г.Лениногорск, ул.Кутузова, 1
- Телефон: (85595) 5-06-52
- Email: leninogorsk@tatar.ru
- Сайт: leninogorsk.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018