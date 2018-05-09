Афанасьев Михаил Павлович
Общая информация
Родился 29 января 1971 года в с. Большой Толкиш Чистопольского района Республики Татарстан.
Образование:
1993 год — Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Баумана
Трудовая деятельность:
В 1993 — 1996 гг. — аспирант очной формы обучения, кафедра генетики и селекции сельскохозяйственных животных КГВАМ им. Баумана.
В 1996 — 1999 гг. — ассистент, заместитель декана зооинженерного факультета, старший преподаватель, кафедра генетики и селекции КГВАМ им. Баумана.
В 1999 — 2005 гг. — региональный представитель компании «ДеЛаваль» в Республике Татарстан.
В 2005 — 2010 гг. — региональный директор «ДеЛаваль», регионы Волго-Вятский и Республики Центральной Азии, директор Обособленного подразделения ЗАО «ДеЛаваль» в г. Казань.
В июне — июле 2010 г. — и.о. руководителя исполнительного комитета Лаишевского муниципального района.
В июле — октябре 2010 г. — руководитель исполнительного комитета Лаишевского муниципального района.
С октября 2010 г. — глава муниципального образования «Лаишевский муниципальный район» Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Лаишево
- Адрес: 422610, г.Лаишево, ул.Первомайская, 39
- Телефон: (84378) 2-51-51
- Email: Sovet.Laishevo@tatar.ru
- Сайт: laishevo.tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018