Тыгин Александр Васильевич

Общая информация

Родился 18 мая 1973 года в г. Набережные Челны ТАССР.

Образование:

1994 год — Уральский институт народного хозяйства (специальность «финансы и кредит», квалификация «экономист» )

2004 год — Казанский государственный университет имени В.И.Ульянова-Ленина (специальность «юриспруденция», квалификация «юрист» ).

Трудовая деятельность:



В 1995 — 2005 гг. — служба в органах МВД РТ.

В 2005 г. — заместитель главы администрации по экономике, промышленности и финансовому анализу Зеленодольского района и г. Зеленодольска.

В 2006 г. — заместитель руководителя по экономике и промышленности исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района.

В 2006 — 2007 гг. — председатель МУ «Контрольно-счетная палата Зеленодольского муниципального района», г. Зеленодольск.

В 2007 г. — заместитель руководителя по экономике и промышленности, первый заместитель руководителя по экономике и промышленности — начальник Управления экономики, и.о. руководителя исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района.

В 2007 — 2009 гг. — руководитель исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района.

В 2009 — 2010 гг. — заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.

В 2010 — 2011 гг. — заместитель министра экономики Республики Татарстан.

В 2011 — 2012 гг. — заместитель генерального директора по внутреннему контролю и аудиту ОАО «Холдинговая компания „Ак Барс“, г. Казань.

В 2012 — 2013 гг. — руководитель исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района.

С сентября 2013 г. — глава Зеленодольского муниципального района РТ, мэр города Зеленодольска.

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