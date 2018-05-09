Тыгин Александр Васильевич
Общая информация
Родился 18 мая 1973 года в г. Набережные Челны ТАССР.
Образование:
1994 год — Уральский институт народного хозяйства (специальность «финансы и кредит», квалификация «экономист» )
2004 год — Казанский государственный университет имени В.И.Ульянова-Ленина (специальность «юриспруденция», квалификация «юрист» ).
Трудовая деятельность:
В 1995 — 2005 гг. — служба в органах МВД РТ.
В 2005 г. — заместитель главы администрации по экономике, промышленности и финансовому анализу Зеленодольского района и г. Зеленодольска.
В 2006 г. — заместитель руководителя по экономике и промышленности исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района.
В 2006 — 2007 гг. — председатель МУ «Контрольно-счетная палата Зеленодольского муниципального района», г. Зеленодольск.
В 2007 г. — заместитель руководителя по экономике и промышленности, первый заместитель руководителя по экономике и промышленности — начальник Управления экономики, и.о. руководителя исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района.
В 2007 — 2009 гг. — руководитель исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района.
В 2009 — 2010 гг. — заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.
В 2010 — 2011 гг. — заместитель министра экономики Республики Татарстан.
В 2011 — 2012 гг. — заместитель генерального директора по внутреннему контролю и аудиту ОАО «Холдинговая компания „Ак Барс“, г. Казань.
В 2012 — 2013 гг. — руководитель исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района.
С сентября 2013 г. — глава Зеленодольского муниципального района РТ, мэр города Зеленодольска.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Зеленодольск
- Адрес: 422520, РТ, г. Зеленодольск, ул.Ленина, 41а
- Телефон: (84371) 4-25-13
- Email: sovet.Zmr@tatar.ru
- Сайт: zelenodolsk.tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018