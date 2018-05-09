Каримов Разиф Галиевич
Общая информация
Родился 4 сентября 1963 года в д. Бикбулово, Мензелинского района.
Образование:
1986 год — Казанский Сельскохозяйственный институт
Трудовая деятельность:
1988 — 1991 гг. — заведующий машинным двором, главный инженер Совхоза «Татарстан» Тукаевского района ТАССР, г. Н.Челны
1991 — 1993 гг. -директор ООО «Агроснаб» АПК «Кама», г. Н.Челны
1993 — 1998 гг.-председатель колхоза «Искра» Тукаевского района РТ, г. Н.Челны
1998 — 1999 гг.-1-ый заместитель главы администрации Тукаевского района РТ, г. Н.Челны
1999 — 2008 гг. — начальник государственного учреждения «Управление сельского хозяйства и продовольствия Тукаевского муниципального района», г. Н.Челны
2008 — 2013 гг.- директор филиала ОАО «Вамин Татарстан» «Набережно-Челнинский молочный комбинат», г. Н.Челны
2013 — 2014 гг. — директор филиала ООО УК «Просто молоко» «Казанский молочный комбинат»
2014 — 2015 гг. — Руководитель исполнительного комитета Заинского муниципального района
С 2015 года -Глава Заинского муниципального района, города Заинска Заинского муниципального района
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Заинск
- Адрес: 423520, г. Заинск, ул. Крупской, д. 6
- Телефон: (85558) 3-58-08
- Email: zai@tatar.ru
- Сайт: www.zainsk.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018