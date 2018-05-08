Метшин Ильсур Раисович

Общая информация

Родился 24 апреля 1969 года г. Нижнекамске ТАССР.

Образование:

1992 год — юридический факультет Казанского государственного университета 1999 год — аспирантурапри кафедре теории истории государства и права юридического факультета КГУ

1999 год — Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ

Трудовая деятельность:



В 1988 — 1989 гг. — служба в рядах Советской Армии.

В 1993 — 1995 гг. — заведующий агентством по приватизации жилья администрации Советского района г. Казани.

В 1995 — 1997 гг. — руководитель аппарата администрации Советского района г. Казани.

В 1997 — 1998 гг. — первый заместитель главы администрации Вахитовского района — префект территории «Казанский посад».

В 1998 — 2005 гг. — глава администрации Нижнекамского района и г. Нижнекамска.

В 2000 — 2004 гг. — депутат Государственного Совета РТ второго созыва.

С 2005 г. — глава администрации г. Казани.

В 2006 г. — руководитель исполнительного комитета муниципального образования г. Казани.

С 2006 г. — депутат Казанской городской Думы, глава муниципального образования г. Казани.

С 2012 г. — секретарь Политсовета Казанского местного отделения Татарстанского регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия».

В 2015 — 2017 гг. — президент ФК «Рубин».

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