Список персон

Гатиятуллин Рамиль Хакимуллович

Гос. ведомства, Администрации районов республики
Гатиятуллин Рамиль Хакимуллович

Общая информация

Родился 8 ноября 1962 года в Бугульме.

Образование:

1985 год — Уфимский нефтяной институт

Трудовая деятельность:

В 1985 — 1991 гг. — инженерно-технические должности в НГДУ «Иркеннефть» (Лениногорск).
В 1991 — 1995 гг. — главный инженер совместного предприятия «Татойлгаз» (Бугульма).
В 1995 — 2000 гг. — начальник Бугульминского участка ЗАО «Тафойл» (Бугульма).
В 2000 — 2009 гг. — главный инженер, директор ОАО «Бавлынефтепродукт».
В 2009 — 2010 гг. — руководитель Бавлинского филиал ООО «Татнефть-АЗС Центр».
В 2010 — 2014 гг. — депутат Бавлинского городского Совета, депутат Совета Бавлинского муниципального района.
С сентября 2014 г. — глава Бавлинского муниципального района.


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Бавлы
  • Адрес: 423930, г.Бавлы, ул.Горюнова, 12
  • Телефон: (85569) 5-15-40
  • Email: bauly@tatar.ru
  • Сайт: bavly.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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