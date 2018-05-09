Гатиятуллин Рамиль Хакимуллович
Общая информация
Родился 8 ноября 1962 года в Бугульме.
Образование:
1985 год — Уфимский нефтяной институт
Трудовая деятельность:
В 1985 — 1991 гг. — инженерно-технические должности в НГДУ «Иркеннефть» (Лениногорск).
В 1991 — 1995 гг. — главный инженер совместного предприятия «Татойлгаз» (Бугульма).
В 1995 — 2000 гг. — начальник Бугульминского участка ЗАО «Тафойл» (Бугульма).
В 2000 — 2009 гг. — главный инженер, директор ОАО «Бавлынефтепродукт».
В 2009 — 2010 гг. — руководитель Бавлинского филиал ООО «Татнефть-АЗС Центр».
В 2010 — 2014 гг. — депутат Бавлинского городского Совета, депутат Совета Бавлинского муниципального района.
С сентября 2014 г. — глава Бавлинского муниципального района.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Бавлы
- Адрес: 423930, г.Бавлы, ул.Горюнова, 12
- Телефон: (85569) 5-15-40
- Email: bauly@tatar.ru
- Сайт: bavly.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018