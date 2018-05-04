Хайруллин Айрат Ринатович
Общая информация
Родился 11 декабря 1981 года в г. Бавлы.
Образование:
2003 год — Казанский государственный технологический университет ( специальность «государственное и муниципальное управление»).
2007 год — Кандидат социологических наук
2010 год — Мастер делового администрирования Программа МВА КГФЭИ
2014 год — обучение по программе Executive MBA Colorado State University
Трудовая деятельность:
1996 — 1998 гг. укладчик-сортировщик Бавлинского кирпичного завода.
2002 — 2003 гг. — специалист I категории Министерства связи Республики Татарстан.
2003 — 2007 гг. – ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан.
2007 — 2008 гг. — заместитель генерального директора Государственного учреждения «Центр информационных технологий Республики Татарстан».
2008 — 2010 гг. — начальник отдела инфокоммуникаций, защиты информации и материально-технического обеспечения Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.
2010 — 2011 гг. — заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров РТ.
2011 — 2012 гг. — заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров РТ – Управляющий делами.
2012 — 2015 гг. — помощник президента Республики Татарстан по экономическим вопросам.
2015 г. — руководитель исполнительного комитета Альметьевского муниципального района.
С сентября 2015 г. — глава Альметьевского муниципального района, председатель Совета Альметьевского муниципального района, глава города Альметьевска, председатель Альметьевского городского Совета.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, г.Альметьевск, ул.Ленина, 39
- Телефон: (8553) 37-07-57
- Email: almat@tatar.ru
- Сайт: almetyevsk.tatar.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018