Никошин Александр Федорович
Общая информация
Родился 3 июля 1967 года в с. Базарные Матаки Алькеевского района ТАССР.
Образование:
1993 год — Казанский сельскохозяйственный институт (специальность «экономист»).
Трудовая деятельность:
В 1985 — 1987 гг. — служба в рядах Советской Армии.
В 1988 г. — освобожденный секретарь комсомольской организации СПТУ-95 с. Базарные Матаки.
В 1989 — 1990 гг. — налоговый ревизор-инспектор Алькеевского райфинотдела.
В 1990 — 1996 гг. — главный налоговый инспектор Государственной налоговой инспекции Алькеевского района.
В 1996 — 1997 гг. — председатель районного комитета по защите прав потребителей Алькеевского района.
В 1997 — 2001 гг. — руководитель Государственной налоговой инспекции по Алькеевскому району.
В 2001 — 2005 гг. — начальник Алькеевского дополнительного офиса Чистопольского филиала банка «Ак Барс».
В 2005 — 2006 гг. — начальник Алькеевского участка Нурлатского межрайонного узла почтовой связи.
В 2006 — 2009 гг. — руководитель аппарата Совета Алькеевского муниципального района.
С 2009 г. — руководитель исполнительного комитета Алькеевского муниципального района.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Базарные Матаки
- Адрес: 422870, с.Базарные Матаки, ул.С.Крайнова, 58
- Телефон: (84346) 2-00-26
- Email: alkay@tatar.ru
- Сайт: alkeevskiy.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 08.05.2018