Никошин Александр Федорович

Общая информация

Родился 3 июля 1967 года в с. Базарные Матаки Алькеевского района ТАССР.

Образование:



1993 год — Казанский сельскохозяйственный институт (специальность «экономист»).



Трудовая деятельность:



В 1985 — 1987 гг. — служба в рядах Советской Армии.

В 1988 г. — освобожденный секретарь комсомольской организации СПТУ-95 с. Базарные Матаки.

В 1989 — 1990 гг. — налоговый ревизор-инспектор Алькеевского райфинотдела.

В 1990 — 1996 гг. — главный налоговый инспектор Государственной налоговой инспекции Алькеевского района.

В 1996 — 1997 гг. — председатель районного комитета по защите прав потребителей Алькеевского района.

В 1997 — 2001 гг. — руководитель Государственной налоговой инспекции по Алькеевскому району.

В 2001 — 2005 гг. — начальник Алькеевского дополнительного офиса Чистопольского филиала банка «Ак Барс».

В 2005 — 2006 гг. — начальник Алькеевского участка Нурлатского межрайонного узла почтовой связи.

В 2006 — 2009 гг. — руководитель аппарата Совета Алькеевского муниципального района.

С 2009 г. — руководитель исполнительного комитета Алькеевского муниципального района.

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