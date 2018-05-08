Козонков Владимир Константинович
Общая информация
Родился 4 июня 1956 года в рп. Алексеевское Алексеевского района ТАССР.
Образование:
1985 год — Казанский сельскохозяйственный институт (специальностЬ «ученый агроном» ).
Трудовая деятельность:
В 1976 — 1978 гг. — инженер-электрик фабрики.
В 1978 г. — электрик Алексеевской фабрики художественного ткачества.
В 1978 — 1980 гг. — старший инженер МОКСа по строительству при управлении сельского хозяйства Алексеевского райсовета.
В 1980 — 1983 гг. — главный инженер Алексеевского районного объединения «Сельхозхимия», председатель колхоза.
В 1983 г. — инструктор орготдела РК КПСС.
В 1983 — 1985 гг. — председатель колхоза им. XXII партсъезда.
В 1985 — 1988 гг. — глава ПМК-435 управления «Татсельстрой».
В 1988 — 1990 гг. — второй секретарь РК КПСС.
В 1990 — 1991 гг. — первый секретарь РК КПСС.
В 1991 — 2004 гг. — директор ОАО «Алексеевская сельхозтехника».
В 2004 г. — директор ООО «Единство» Алексеевского района РТ.
В 2004 — 2005 гг. — глава администрации Алексеевского района РТ.
С 2005 г. — глава Алексеевского муниципального района РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Алексеевское
- Адрес: 422900, РТ, Алексеевский район, пгт. Алексеевское, пл. Советская, 1
- Телефон: (84341) 2-55-31
- Email: alekseevsk@tatar.ru
- Сайт: alekseevskiy.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 08.05.2018