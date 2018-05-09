Камаев Фаиль Мисхабович

Общая информация

Родился 3 мая 1969 года в д. Салауз-Муханово Муслюмовского района ТАССР.

Образование:



1992 год — Елабужский государственный педагогический институт

Трудовая деятельность:



В 1992 г. — учитель истории в Сал-Муханской средней школе Муслюмовского района.

В 1992 — 1993 гг. — заместитель директора по воспитательной работе в Сал-Муханской средней школе Муслюмовского района.

В 1993 — 2001 гг. — директор Сал-Муханской средней школы Муслюмовского района.

В 2001 — 2002 гг. — глава Митряевского местного самоуправления Муслюмовского района.

В 2002 г. — заместитель по социальным вопросам главы администрации Актанышского района.

В 2002 — 2005 гг. — начальник территориального отдела образования Актанышского района.

В 2005 г. — заместитель главы администрации Актанышского района.

В 2006 — 2009 гг. — заместитель главы Актанышского муниципального района, заместитель председателя Совета Актанышского муниципального района.

В 2009 — 2012 гг. — руководитель исполнительного комитета Актанышского муниципального района РТ.

В 2012 — 2013 гг.- и.о. главы Актанышского района РТ.

С сентября 2013 г. — глава Актанышского муниципального района РТ.



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