Шайдуллин Марсель Зуфарович
Общая информация
Родился 4 мая 1974 года в с. Надырово Альметьевского района ТАССР.
Образование:
1996 год — Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Баумана (специальность «ветеринарный врач» )
Трудовая деятельность:
В 1996 — 1997 гг. — ветврач ООО А/Ф «Васильевская».
В 1997 — 1999 гг. — начальник отдела животноводства управления сельского хозяйства Альметьевского района.
В 1999 — 2002 гг. — директор коммунального предприятие «Чишминское».
В 2002 — 2010 гг. — начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Альметьевского муниципального района РТ, заместитель руководителя исполкома Ютазинского района РТ.
В 2010 г. — руководитель исполнительного комитета Ютазинского района РТ.
В 2010 — 2012 гг. — глава Ютазинского муниципального района.
В 2011 — 2012 гг. — руководитель исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района.
С октября 2012 г. — глава муниципального образования «Азнакаевский муниципальный район» РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Азнакаево
- Адрес: 423300, г. Азнакаево, ул. Ленина, 22
- Телефон: (85592) 7-24-83
- Email: aznakay@tatar.ru
- Сайт: aznakayevo.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 07.05.2018