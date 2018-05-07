Шайдуллин Марсель Зуфарович

Общая информация

Родился 4 мая 1974 года в с. Надырово Альметьевского района ТАССР.

Образование:



1996 год — Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Баумана (специальность «ветеринарный врач» )

Трудовая деятельность:



В 1996 — 1997 гг. — ветврач ООО А/Ф «Васильевская».

В 1997 — 1999 гг. — начальник отдела животноводства управления сельского хозяйства Альметьевского района.

В 1999 — 2002 гг. — директор коммунального предприятие «Чишминское».

В 2002 — 2010 гг. — начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Альметьевского муниципального района РТ, заместитель руководителя исполкома Ютазинского района РТ.

В 2010 г. — руководитель исполнительного комитета Ютазинского района РТ.

В 2010 — 2012 гг. — глава Ютазинского муниципального района.

В 2011 — 2012 гг. — руководитель исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района.

С октября 2012 г. — глава муниципального образования «Азнакаевский муниципальный район» РТ.



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