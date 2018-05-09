Макаров Валерий Владимирович
Общая информация
Родился 16 февраля 1965 года в г. Заинск ТАССР.
Образование:
2002 год — Казанская государственная архитектурно-строительная академия (специальность «производство строительных материалов, изделий и конструкций» ).
Трудовая деятельность:
В 1989 — 1992 гг. — инженер по производству, малое предприятие «Вита», г. Набережные Челны.
В 1992 — 1996 гг. — заместитель директора по транспорту, НФП «Техтранс», г. Набережные Челны.
В 1996 — 1997 гг. — заместитель директора по производству предприятия «Камагорстрой», г. Набережные Челны.
В 1998 — 2001 гг. — директор ООО «Бензин сервис», г. Набережные Челны.
В 2001 — 2012 гг. — директор ООО «Нефтеснаб», г. Набережные Челны.
С августа по сентябрь 2012 г. — первый заместитель руководителя исполнительного комитета Агрызского муниципального района РТ.
В 2012 — 2013 гг. — руководитель исполнительного комитета Агрызского муниципального района РТ.
С апреля 2013 года — глава муниципального образования «Агрызский муниципальный район».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Агрыз
- Адрес: 422230, РТ, г. Агрыз, ул. Гагарина, 13
- Телефон: (85551) 2-20-42
- Email: agrge@tatar.ru
- Сайт: agryz.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018