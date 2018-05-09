Макаров Валерий Владимирович

Общая информация

Родился 16 февраля 1965 года в г. Заинск ТАССР.

Образование:



2002 год — Казанская государственная архитектурно-строительная академия (специальность «производство строительных материалов, изделий и конструкций» ).

Трудовая деятельность:



В 1989 — 1992 гг. — инженер по производству, малое предприятие «Вита», г. Набережные Челны.

В 1992 — 1996 гг. — заместитель директора по транспорту, НФП «Техтранс», г. Набережные Челны.

В 1996 — 1997 гг. — заместитель директора по производству предприятия «Камагорстрой», г. Набережные Челны.

В 1998 — 2001 гг. — директор ООО «Бензин сервис», г. Набережные Челны.

В 2001 — 2012 гг. — директор ООО «Нефтеснаб», г. Набережные Челны.

С августа по сентябрь 2012 г. — первый заместитель руководителя исполнительного комитета Агрызского муниципального района РТ.

В 2012 — 2013 гг. — руководитель исполнительного комитета Агрызского муниципального района РТ.

С апреля 2013 года — глава муниципального образования «Агрызский муниципальный район».

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