Калинкин Денис Геннадьевич

Общая информация

Родился 16 ноября 1974 года в Нижнекамске.

Образование:



1998 год — Казанский (Приволжский) федеральный университет им. В.И.Ульянова-Ленина ( специальность «юриспруденция» ).

Трудовая деятельность:



В 1998 г. — менеджер по продажам, начальник отдела продаж в РТ Акционерного общества «Торгово-финансовая компания „КАМАЗ“.

В 1999 — 2000 гг. — заместитель начальника Бюро технической инвентаризации Нижнекамского района и г. Нижнекамск.

В 2000 — 2003 гг. — заместитель заведующего организационного отдела, заведующий отделом по учету и распределению жилой площади в аппарате главы администрации Нижнекамского района и города Нижнекамска.

В 2003 — 2005 гг. — заместитель главы администрации города Нижнекамска.

В 2005 — 2006 гг. — руководитель аппарата главы администрации г. Казани.

С 2006 — 2014 гг. — руководитель аппарата Исполнительного Комитета муниципального образования г. Казани.

С января 2014 года — руководитель исполнительного комитета г. Казани.

Дата последнего обновления: