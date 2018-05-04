Калинкин Денис Геннадьевич
Общая информация
Родился 16 ноября 1974 года в Нижнекамске.
Образование:
1998 год — Казанский (Приволжский) федеральный университет им. В.И.Ульянова-Ленина ( специальность «юриспруденция» ).
Трудовая деятельность:
В 1998 г. — менеджер по продажам, начальник отдела продаж в РТ Акционерного общества «Торгово-финансовая компания „КАМАЗ“.
В 1999 — 2000 гг. — заместитель начальника Бюро технической инвентаризации Нижнекамского района и г. Нижнекамск.
В 2000 — 2003 гг. — заместитель заведующего организационного отдела, заведующий отделом по учету и распределению жилой площади в аппарате главы администрации Нижнекамского района и города Нижнекамска.
В 2003 — 2005 гг. — заместитель главы администрации города Нижнекамска.
В 2005 — 2006 гг. — руководитель аппарата главы администрации г. Казани.
С 2006 — 2014 гг. — руководитель аппарата Исполнительного Комитета муниципального образования г. Казани.
С января 2014 года — руководитель исполнительного комитета г. Казани.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Кремлевская, 1
- Телефон: (843) 299-18-81
- Email: kanc@kzn.ru
- Сайт: www.kzn.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018