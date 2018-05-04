Гафаров Рустем Гильфанович
Общая информация
Родился 11 октября 1965 года в Казани.
Образование:
1988 год — Казанский химико-технологический институт им.С.М.Кирова ( специальность «инженер-механик»)
Трудовая деятельность:
В 1988 — 1991 гг. — инженер-механик, начальник компрессорного цеха Казанского молочного комбината.
В 1991 — 1993 гг. — начальник ремонтно-монтажного участка МП «ИТ-проект».
В 1993 — 2001 гг. — директор ПКФ «Кипер».
В 2001 — 2006 гг. — индивидуальный предприниматель.
В 2006 г. — заместитель начальника, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, внешнего благоустройства и строительства администрации Советского района исполнительного комитета МО Казани.
В 2006 — 2010 гг. — первый заместитель главы администрации Советского района исполнительного комитета МО Казани.
С мая 2010 года — глава администрации Советского района города Казани.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, Казань, ул. Шуртыгина, 1
- Телефон: (843) 272-01-05
- Email: Sov.Post@tatar.ru
- Сайт: www.kzn.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018