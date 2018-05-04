Миронов Сергей Александрович
Общая информация
Родился 1 июня 1983 года в г. Казани.
Образование:
2004 год — Казанский юридический институт МВД России ( специальность «юриспруденция» )
2007 год — Академию управления «ТИСБИ» (квалификация «преподаватель высшей школы» ).
Трудовая деятельность:
2000 — 2004 гг. — служба в органах внутренних дел РТ, г. Казань.
2004 — 2011 гг. — консультант, помощник судьи Ново-Савиновского районного суда г. Казани.
2011 — 2012 гг. — главный специалист отдела организационно-методического обеспечения организационного управления Аппарата исполнительного комитета г. Казани.
С марта 2012 г. — председатель Комитета по делам детей и молодежи исполнительного комитета г. Казани.
С апреля 2016 г. — глава администрации Кировского и Московского районов исполнительного комитета г. Казани.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420095, г. Казань, ул. Восстания, 82
- Телефон: (843) 557-76-26
- Email: km.r@tatar.ru
- Сайт: www.kzn.ru
Дата последнего обновления: 04.05.2018